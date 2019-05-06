В Петербурге за сутки угнали 4 иномарки

Все заявления о краже автомобилей поступили в полицию в воскресенья, 5 мая. Три машины угнали в Кировском районе Северной столицы, одну — в Московском.

Первую иномарку Toyota Camry (Тойота Камри) неизвестные злоумышленники угнали с проспекта Народного Ополчения. Сумма ущерба 1800000 рублей. Второй автомобиль, BMW 318 (БМВ 318), похитили от дома по улице. Сумма ущерба устанавливается. В этот же период, от дома по Бульвару Новаторов неизвестный преступник угнал Lexus RX 300 (Лексус RX 300). Сумма ущерба устанавливается. KIA Optima (Киа Оптима) была похищена от дома по улице Варшавской. Сумма ущерба устанавливается.

По всем фактам возбуждено уголовное дело по статье 158 части 4 (Кража)

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что полицейские за сутки поймали двух автоугонщиков в Петербурге и Ленобласти.