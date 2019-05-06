В Колпино с отравлением в тяжелом состоянии госпитализирован 16-летний школьник

Вчера, 5 мая, в отделение полиции по Колпинскому району поступила информация о госпитализации школьника.

Сотрудникам полиции об инциденте сообщили в медицинском учреждении, куда был доставлен пострадавший.

От дома, который находится на Тверской улице в городе Колпино в Санкт-Петербурге, был госпитализирован 16-летний подросток, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что в медицинское учреждение подросток был доставлен в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у пострадавшего отравление неизвестным веществом.

По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. На данный момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге неизвестный украл из частного дома валюту на 4,7 млн рублей.