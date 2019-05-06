В центре Петербурга 9 мая движение будет ограничено до окончания торжества

В связи с проведением в Санкт-Петербурге торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, движение транспортных средств в центре Санкт-Петербурга будет прекращено.

С 9:00 до 13:00, по сообщению ГИБДД по Санкт-Петербургу, движение будет приостановлено 7 мая и 9 мая по следующим участкам:

— по Невскому проспекту от Садовой до Дворцового проезда; — на Дворцовом проезде; — по Адмиралтейскому проспекту от Гороховой до Невского проспекта; — на Адмиралтейская набережной.

Также сообщается, что автомобили не проедут по нечетной стороне набережной Мойки от Невского до Мошкова переулка; по четной стороне набережной Мойки от Невского до д. 22; по Миллионная улице; Певческому проезду; набережной Зимней канавки; и Дворцовой набережной в направлении от Дворцового моста к Троицкому мосту.

С полным списком ограничений можно ознакомиться на сайте Госавтоинспекции по г. Санкт-Петербургу.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что движение в центре Петербурга сегодня перекрыто.