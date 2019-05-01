Движение в центре Петербурга сегодня перекрыто

В шествии и примут участие около 57 тысяч человек. Фото: https://yandex.ru

В шествии и примут участие около 57 тысяч человек. Фото: https://yandex.ru

По Невскому проспекту продут демонстранты традиционного майского шествия.

Уже сегодня, 1 мая, в Петербурге стартуют долгие выходные. Начнутся они с традиционного первомайского шествия в честь Праздника Весны и Труда. В связи с этим центр города будет перекрыт для транспорта, а некоторые станции метро закрыты на вход.

Как сообщают сотрудники КРТИ, с 07:00 до окончания шествия проход пешеходов по Невскому и Лиговскому проспектам будет ограничен. Он будет осуществляться с проведением осмотровых мероприятий.

По данным КРТИ также, с 07:00 до 14:00 часов будет прекращено движение транспорта по Невскому проспекту – от площади Восстания до Дворцовой.

Также, с 8:00 до 13:00 часов дня на вход будет закрыта станция метро «Невский проспект-1» — с закрытием выхода на Думскую улицу. И с 07:00 до 14:00 закрывается троллейбусное шествие по Невскому проспекту – от площади Восстания до улицы Марата, сообщили в ГУП «Горэлектротранс»

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что с 1 мая в Петербурге откроются уличные велопрокаты.