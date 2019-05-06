На Куйбышева «Рено Логан» сбил 19-летнюю петербурженку

Пострадавшая девушка находится в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, сегодня 6 мая около 9 часов утра у дома 1 по улице Куйбышева в Петроградском районе Санкт-Петербурга случилось дорожно-транспортное происшествие.

Как стало известно Gazeta.SPb, 27-летняя водительница автомобиля марки «Рено Логан» проивела наезд на пешехода — 19-летнюю девушку. Пешеход был сбит в зоне трамвайной остановки, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, девушка была госпитализирована в городскую больницу. Врачи оценивают её состояние как тяжелое.

По факту аварии сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Колпино с отравлением в тяжелом состоянии госпитализирован 16-летний школьник.