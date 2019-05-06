СК назвал основные версии катастрофы в аэропорту Шереметьево

Аэропорт Шереметьево. Фото: СК РФ
Аэропорт Шереметьево. Фото: СК РФ

Следователи рассматривают сразу несколько версий трагедии в аэропорту Шереметьево. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Среди основных причин крушения самолета Sukhoi Superjet в комитете выделяют недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность воздушного судна, а также неблагоприятные метеоусловия.

Отмечается, что в связи с ЧП в Шереметьево глава СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в аэропорту нашли два черных ящика от самолета Sukhoi Superjet.

В настоящий момент поисковики ищут ещё два бортовых прибора. На данный момент установить их местонахождение не удалось. Без ещё двух самописцев установить точные технические параметры сложно. По плану, они находятся в хвостовой части самолета, однако она изрядно пострадала от пожара и грубой посадки.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
авиакатастрофа происшествие шереметьево
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