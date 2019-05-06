Финдир фирмы пойдет в колонию на 3 года за мошенничество на 560 млн рублей

Обвиняемая с апреля 2010 по февраль 2014 года, являясь финансовым директором ООО «СОТРАНС», обманом получала от налоговой право на возмещение НДС.

Женщина предварительно вступила в сговор с иными лицами. Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство. Результатом мошеннической деятельности обвиняемой стал ущерб бюджету Российской Федерации в размере 560 миллионов рублей.

Прокуратура Красногвардейского района поддержала государственное обвинение Аллы Павловой по уголовному делу по статье «мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере», сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

По решению Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга Павлова признана виновной в совершении указанного преступления. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года колонии общего режима и штрафа в 250 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что женщине грозит до 20 лет тюрьмы за пронос наркотиков осужденному.