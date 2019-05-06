Орбакайте рассказала, как приземлилась на Superjet со второго раза

Российская певица Кристина Орбакайте в связи с вчерашней авиакатастрофой в Шереметьево вспомнила свой инцидент с Sukhoi Superjet 100.

Нештатная ситуация произошла во время гастрольного тура певицы, когда певица приземлялась в Белгороде. Как Орбакайте сообщила на своей странице в Instagram, приземлиться самолету удалось только со второй попытки.

Певица добавила, что пребывает в ужасе от произошедшей авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево.

Вчера, 5 мая, пассажирский авиалайнер Sukhoi Superjet 100, следующий по рейсу Москва — Мурманск, загорелся во время захода на посадку. Самолет вернулся в аэропорт Шереметьево через 28 минут после вылета и запросил экстренную посадку по техническим причинам.

В результате пожара погиб 41 человек. По факту происшествия СК России возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопастности, повлекшее за собой смерть более двух лиц.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что СК показал фото сгоревшего в Шереметьево самолета.