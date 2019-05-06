СК показал фото сгоревшего в Шереметьево самолета

Следственный Комитет России обнародовал фотографии в текущее время с места недавних событий.

Самолет сильно пострадал в пожаре, напоминая теперь груду металлолома. Весь салон авиалайнера выгорел.

Вчера, 5 мая, в московском аэропорту Шереметьево самолет Sukhoi Superjet 1006 принадлежавший авиакомпании «Аэрофлот», был вынужден совершить экстренную посадку. В результате жесткого приземления хвост авиалайнера загорелся.

В пожаре на борту погиб 41 пассажир.

Самолет следовал по маршруту Москва — Мурманск, однако вернулся в аэропорт вылета спустя 28 минут после отправления.

Одной из официальных причин катастрофы СК называет недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и технического персонала. А также неисправность самолета и плохие погодные условия.

Рейсы в Мурманск из Москвы возобновлены с сегодняшнего утра.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что черные ящики сгоревшего самолета нашли в аэропорту Шереметьево.