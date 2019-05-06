В Петербурге женщина своровала шубу в салоне красоты

Обвиняемая предстанет перед судом за тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба.

В декабре прошлого года в вечернее время суток обвиняемая находилась в салоне красоты «Пилки». Там они из шкафа, куда посетители убирают свою верхнюю одежду, тайно похитила женскую шубу. Украденная вещь стоила порядка 70 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Прокуратура Центрального района утвердила обвинение в отношении женщины. Ранее она уже была судима за похожие преступления и была освобождена условно-досрочно в 2017 году.

Теперь обвиняемой грозит новый срок. Материалы уголовного дела преданы в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга для дальнейшего рассмотрения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что финдир фирмы пойдет в колонию на 3 года за мошенничество на 560 млн рублей.