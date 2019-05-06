В Петербурге женщина своровала шубу в салоне красоты

Обвиняемая украла шубу стоимостью 70 тысяч рублей. Фото: Pixabay
Обвиняемая украла шубу стоимостью 70 тысяч рублей. Фото: Pixabay

Обвиняемая предстанет перед судом за тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба.

В декабре прошлого года в вечернее время суток обвиняемая находилась в салоне красоты «Пилки». Там они из шкафа, куда посетители убирают свою верхнюю одежду, тайно похитила женскую шубу. Украденная вещь стоила порядка 70 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Прокуратура Центрального района утвердила обвинение в отношении женщины. Ранее она уже была судима за похожие преступления и была освобождена условно-досрочно в 2017 году.

Теперь обвиняемой грозит новый срок. Материалы уголовного дела преданы в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга для дальнейшего рассмотрения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что финдир фирмы пойдет в колонию на 3 года за мошенничество на 560 млн рублей.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
прокуратура санкт-петербурга суд хищение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Леноблводоканал» оштрафовали на 35 тыс рублей за вред экологии
В Петербурге ветераны смогут ездить на трамваях и троллейбусах бесплатно в ...
75% россиян заявили, что из жизнь без интернета станет другой
В Петербурге снова установят 41 скамейку-«диван»
Что случилось в Шереметьево: погибшие, соболезнования, критика самолета
В Петербурге женщина своровала шубу в салоне красоты
В Петербурге 7 мая закроют три съезда КАД на Выборгское шоссе
Орбакайте рассказала, как приземлилась на Superjet со второго раза