75% россиян заявили, что из жизнь без интернета станет другой

11% не могут представить свою жизнь без доступа к сети. Фото: Pixabay
11% не могут представить свою жизнь без доступа к сети. Фото: Pixabay

Согласно данным опроса, проведенного ВЦИОМ, 69% россиян пользуются интернетом ежедневно.

Молодое население России в возрасте от 18 до 24 лет в 99% заходят в интернет каждый день. Из них 74% проводят в сети более 4-х часов в день, а 25% — менее.

Кроме того, по данным опроса ВЦИОП, 75% опрошенных считают, что без интернета из жизнь изменится в той или иной степени. 37% признались, что интернет существо влияет на их жизнь, а 11% даже не могут представить жизнь без выхода в сеть ежедневно.

Опрос проводился 18 апреля этого года среди 1,6 тысяч респондентов, возраст которых начинается от 18 лет. Специалисты ВЦИОП опросили жителей России с помощью методики телефонного интервью.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Apple потратила 30 млн долларов, чтобы отреставрировать библиотеку и открыть в ней новый магазин.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
вциом интернет опрос
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