«Леноблводоканал» оштрафовали на 35 тыс рублей за вред экологии

Компания «Леноблводоканал» была оштрафована департаментом Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.

Штраф был вынесен за загрязнение компанией лесного ручья, который впадает в Финский залив. Установлено, что организация осуществляла сброс не прошедших достаточную очистку канализационных стоков в ручей.

Предприятие оштрафовано на 35 тысяч рублей за нарушение правил охраны водных объектов.

Проверка была проведена в декабре прошлого года из-за обращения местного жителя. В ходе проверки было установлено, что от ручья действительно исходит сильный запах канализационных стоков, а вода имеет мутно-желтый оттенок.

Экспертиза показала, что аммоний ионов в воде в 52 раза превышает норму, алюминий в 9,5 раз, а медь — в 7 раз.

Предприятие «Леноблводоканал» занимается обеспечением услугами водоснабжения и водоотведения жителей Ленобалсти.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в порту Петербурга приостановлена перевозка 28 тонн говядины из Парагвая.