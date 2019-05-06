«Леноблводоканал» оштрафовали на 35 тыс рублей за вред экологии

Загрязненный ручей. Фото: Росприроднадзор по СЗФО
Загрязненный ручей. Фото: Росприроднадзор по СЗФО

Компания «Леноблводоканал» была оштрафована департаментом Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.

Штраф был вынесен за загрязнение компанией лесного ручья, который впадает в Финский залив. Установлено, что организация осуществляла сброс не прошедших достаточную очистку канализационных стоков в ручей.

Предприятие оштрафовано на 35 тысяч рублей за нарушение правил охраны водных объектов.

Проверка была проведена в декабре прошлого года из-за обращения местного жителя. В ходе проверки было установлено, что от ручья действительно исходит сильный запах канализационных стоков, а вода имеет мутно-желтый оттенок.

Экспертиза показала, что аммоний ионов в воде в 52 раза превышает норму, алюминий в 9,5 раз, а медь — в 7 раз.

Предприятие «Леноблводоканал» занимается обеспечением услугами водоснабжения и водоотведения жителей Ленобалсти.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в порту Петербурга приостановлена перевозка 28 тонн говядины из Парагвая.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
ГУП "Леноблводоканал" ленобласть росприроднадзор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Леноблводоканал» оштрафовали на 35 тыс рублей за вред экологии
В Петербурге ветераны смогут ездить на трамваях и троллейбусах бесплатно в ...
75% россиян заявили, что из жизнь без интернета станет другой
В Петербурге снова установят 41 скамейку-«диван»
Что случилось в Шереметьево: погибшие, соболезнования, критика самолета
В Петербурге женщина своровала шубу в салоне красоты
В Петербурге 7 мая закроют три съезда КАД на Выборгское шоссе
Орбакайте рассказала, как приземлилась на Superjet со второго раза