В Петербурге мужчина, убивший незнакомца в Юнтоловском парке отправится в тюрьму

Суд признал виновным злоумышленника, сначала избившего палкой, а потом зарезавшего в парке мужчину.

Убийца признан судом виновным в совершении убийства по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

В 2017 года утром в Юнтоловском лесопарке осужденный без каких-либо явных на то причин нанес ранее неизвестному ему мужчине около 17 ударов деревянной палкой. Затем в ходе завязавшейся драки он выхватил из рук потерпевшего нож, которым впоследствии нанес ему не менее 29 ударов и выколол ему глаза.

В результате полученных травм потерпевший скончался на месте.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Пока приговор в силу не вступил.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пасынок на Чайковского выстрелил в отчима из травмата.