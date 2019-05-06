В Кремле пояснили причину отсутствия запрета на продолжение полетов SSJ-100

Дмитрий Песков. Фото: https://ru.wikipedia.org
Дмитрий Песков. Фото: https://ru.wikipedia.org

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию.

Песков сообщил, что приостановить процесс эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 можно только после проведения официального расследования авиакатастрофы, которая произошла накануне в московском аэропорту Шереметьево, предает ТАСС.

Также он отметил, что подобные решения принимаются не Путиным, а исключительно специалистами и авиационными властями. Песков попросил дождаться официальной информации о причинах катастрофы.

Вчера, 5 мая, самолет, который следовал из Москвы в Мурманск, вынужден был вернуться в аэропорт Шереметьево, где произвел экстренную посадку в связи с техническими неполадками. В результате возник пожар, в котором погиб 41 человек.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что СК показал фото сгоревшего в Шереметьево самолета.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
дмитрий песков инцидент в Шереметьево москва-мурманск
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