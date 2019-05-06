В Петербурге и Ленобласти оштрафуют перевозчиков отходов

В ходе рейда нашли множество нарушений природоохранного законодательства.

Об этом стало известно сегодня, шестого мая. Комитет по природопользованию на протяжении всего апреля 201 года проверял, нарушают ли перевозчики отходов законодательство не только в Санкт-Петербурге, но и Ленинградской области. Всего за месяц было заведено 19 административных дел – о какой сумме идет речь, не уточняется. В ведомстве Gazeta.SPb рассказали, что наказаны водители пяти автотранспортных средств, а одно было вообще изъято у владельца.

Напоминаем, что сейчас в России проходит «мусорная реформа», которая в будущем коснется и Санкт-Петербурга. Предполагается, что в каждом регионе должен быть оператор, который займется не только вывозом отходов, но также их правильной утилизацией.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Леноблводоканал» оштрафовали на 35 тыс рублей за вред экологии. Штраф был вынесен за загрязнение компанией лесного ручья, который впадает в Финский залив