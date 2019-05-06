Петербуржец задолжал ребенку 270 тысяч рублей и был наказан обязательными работами

Мужчина будет трудиться 50 часов. Фото: pixabay.com
Мужчина будет трудиться 50 часов. Фото: pixabay.com

Алиментщик на протяжении нескольких лет уклонялся от исполнения родительских обязательств.

Об этом стало известно сегодня, шестого мая. Петербуржец не выплачивал алименты своему 10-летнему сыну довольно долго, поэтому сумма накопилась внушительная. За неуплату алиментов мужчине запретили выезжать за территорию России, а судебный пристав обратил взыскание денежных средств со счета должника. Все это не подействовало на петербуржца должным образом, поэтому его привлекли к административно ответственности и назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 50 часов. Трудится он будет в управляющей компании Фрунзенского района, сообщили Gazeta.SPb в Федеральной службе судебных приставов Управлении ФССП России по Санкт-Петербургу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что 10 суток в изоляторе побудили мужчину выплатить долг по алиментам. Должник уклонялся от алиментных платежей, накопив задолженность перед ребенком в размере 350 000 рублей.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
алименты долг суд
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