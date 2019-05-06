Жертвами клещей стали почти 900 петербуржцев

В прошлом году от укусов клеща пострадало более 2,5 тысяч детей. Фото: Pixabay

В прошлом году от укусов клеща пострадало более 2,5 тысяч детей. Фото: Pixabay

Количество пострадавших резко увеличилось с начала мая.

Об этом стало известно сегодня, шестого мая. На данный момент в больницы Санкт-Петербурга обратились 890 укушенных человек, передает издание «Форпост», ссылаясь на региональное управление Роспотребнадзора. Большинство из них пострадали за последние несколько дней.

Уточняется, что в черте города чаще всего страдают жители Пушкинского, а также Курортного и Красногвардейского районов. Клещи уже заразили двух несовершеннолетних боррелизозом. Из тысячи исследованных клещей у двухсот нашли боррелиоз, а еще у пяти – энцефалит. При этом норма обращений пока что не превышена.

Напоминаем, что специалисты просят всех, кто стал жертвой кровопийц, обратиться в поликлинику, чтобы опытный врач удалил клеща.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жители Веселого Поселка страдают от засилья клещей. Они уже подобрались к детским садам и площадкам.