Петербуржец соврал о пропаже машины, чтобы скрыть ДТП

Мужчина из пострадавшего превратился в обвиняемого.

Об этом стало известно сегодня, шестого мая. В отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Уточняется, что об «угоне» «Форд Фокуса» мужчина сообщил в феврале 2019 года. Сотрудники правоохранительных органов начали разыскивать автомобиль, заведя уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба. В ходе проверки они выяснили, что якобы украденный автомобиль стал участников аварии. По предварительным данным, за рулем сидел владелец «Форд Фокуса», который скрылся с места происшествия. Чтобы скрыть факт своей вины, он мог соврать об угоне машины.

Дело в скором времени рассмотрят в Выборгском районном суде Санкт-Петербурга, говорится на сайте прокуратуры Северной столицы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в ДТП под Ломоносовым пострадал пешеход.