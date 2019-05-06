В ДТП под Ломоносовым пострадал пешеход

Молодой человек находится под наблюдением врачей. Фото: Pixabay
Молодой человек находится под наблюдением врачей. Фото: Pixabay

Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Инцидент случился сегодня ранним утром, шестого мая, на 22-м километре А120 «Санкт-Петербургского южного полукольца» в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Участниками аварии стали УАЗ и молодой человек. По предварительным данным, пешеход переходил дорогу, нарушая ПДД. Пока что сотрудники правоохранительных органов не установили, кто виноват в случившемся. Возможно, водитель УАЗа не заметил пешехода или же не смог справиться с управлением.

Известно, что за рулем автомобиля сидел 42-летний мужчина, а под колеса угодил 25-летний парень, говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Колпино с отравлением в тяжелом состоянии госпитализирован 16-летний школьник. Чем именно он отравился – пока не удалось выяснить.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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