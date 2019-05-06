Очевидцы рассказали подробности ДТП на пересечении Невского и Фонтанки

Водитель погиб. Два пешехода госпитализированы в тяжелом состоянии.

Инцидент случился сегодня вечером, шестого мая, в центре Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией в социальной сети «Вконтакте». По предварительным данным, красный «Матиз» по непонятной причине влетел в строительные леса у дома номер 66 на Невском проспекте. В результате по неподтвержденным данным погиб водитель автомобиля, а также получили травмы две девушки – судя по всему, они стояли в момент ДТП на тротуаре. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства дела.

Пользователи социальной сети «Вконтакте» отметили, что на пересечении Невского проспекта и Фонтанки довольно часто случаются аварии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в массовом ДТП на Чапаева пострадал человек. Есть предположение, что у водителя случился эпилептический припадок.