Очевидцы рассказали подробности ДТП на пересечении Невского и Фонтанки

В ДТП погиб водитель.Фото: vk.com/dorinspb
В ДТП погиб водитель.Фото: vk.com/dorinspb

Водитель погиб. Два пешехода госпитализированы в тяжелом состоянии.

Инцидент случился сегодня вечером, шестого мая, в центре Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией в социальной сети «Вконтакте». По предварительным данным, красный «Матиз» по непонятной причине влетел в строительные леса у дома номер 66 на Невском проспекте. В результате по неподтвержденным данным погиб водитель автомобиля, а также получили травмы две девушки – судя по всему, они стояли в момент ДТП на тротуаре. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства дела.

Пользователи социальной сети «Вконтакте» отметили, что на пересечении Невского проспекта и Фонтанки довольно часто случаются аварии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в массовом ДТП на Чапаева пострадал человек. Есть предположение, что у водителя случился эпилептический припадок.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
дтп пострадавший
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сбивший пешеходов на Фонтанке водитель Daewoo Matiz работал доставщиком пиццы
Ленинградцев ждут дождь, гроза и сильный ветер во вторник
Возле метро «Чернышевская» легковушка на скорости влетела в ограждение
Сегодня петербуржцы смогут увидеть метеоритный поток
Более тысячи дружинников будут следить за порядком в Петербурге в День Победы
Главный штаб Эрмитажа закроют на три дня
В Пушкинском районе во время реставрации церкви нашли ртуть
Девушку, упавшую на пути на станции «Автово», госпитализировали