На станции метро «Автово» на пути упал человек

Сообщается, что движение восстановлено. Фото: https://ru.wikipedia.org
Сообщается, что движение восстановлено. Фото: https://ru.wikipedia.org

Движение составов на первой линии петербургской подземки приостановлено.

О происшествии сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» около 20:20. Также петербуржцы сообщают, то движение по первой линии петербургской подземки остановлено.

«Движение по 1 линии только от «Девяткино» до «Нарвской». Стоим уже 8 минут на «Владимирской»,- пишут пассажиры метро. По предварительной версии, на пути упал человек. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Невском проспекте Daewoo Matiz вылетел в пешеходов (видео).

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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