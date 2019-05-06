На станции метро «Автово» на пути упал человек

Движение составов на первой линии петербургской подземки приостановлено.

О происшествии сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» около 20:20. Также петербуржцы сообщают, то движение по первой линии петербургской подземки остановлено.

«Движение по 1 линии только от «Девяткино» до «Нарвской». Стоим уже 8 минут на «Владимирской»,- пишут пассажиры метро. По предварительной версии, на пути упал человек. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Невском проспекте Daewoo Matiz вылетел в пешеходов (видео).