9% петербуржцев откажутся от летнего отдыха

Большинство горожан хотят отправиться в отпуск в конце лета или в сентябре.

Данные исследования, проведенные HeadHunter, опубликовали сегодня, шестого мая. Опрос показал, что почти 10% тружеников не дают себя ни дня отдохнуть, поэтому никуда не поедут, а продолжат работать. Абсолютное большинство, тем не менее, не готово отказаться от отпуска. Примерно 23% петербуржцев отправятся отдыхать на дачу, еще 30% просто останутся дома, чтобы провести время за чтением книги или за компьютером.

Аналитикам также удалось выяснить, что петербуржцы предпочитают отдыхать в «бархатный сезон» – в это время они посещают курорты. Зато самыми непопулярными месяцами для отдыха стали ноябрь, декабрь и февраль.

Горожане, как выяснилось, отдыхают примерно два раза в год, а вот каждый четвертый петербуржцев отправляется в отпуск три раза в года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что родители детей-инвалидов получат дополнительный отпуск.