Сбивший пешеходов на Фонтанке водитель Daewoo Matiz работал доставщиком пиццы

Мужчина вылетел на пешеходную зону и сбил пешеходов. Девушек госпитализировали. Водитель скончался.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Центральном районе около 19:30. Водитель легкового автомобиля вылетел на пешеходную зону на углу набережной реки
Фонтанки и Невского проспекта. Как сообщил телеканалу «78» глава Центрального района Максим Мейксин, мужчина работал доставщиком пиццы.
Сам автомобиль принадлежал предпринимателю и по условиям страховки, машиной может пользоваться неограниченное число человек.
В результате ДТП пострадали две женщины, обе в тяжелом состоянии с переломами были доставлены в больницу.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что возле метро «Чернышевская» легковушка на скорости влетела в ограждение.