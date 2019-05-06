Сбивший пешеходов на Фонтанке водитель Daewoo Matiz работал доставщиком пиццы

Мужчина вылетел на пешеходную зону и сбил пешеходов. Девушек госпитализировали. Водитель скончался.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Центральном районе около 19:30. Водитель легкового автомобиля вылетел на пешеходную зону на углу набережной реки

Фонтанки и Невского проспекта. Как сообщил телеканалу «78» глава Центрального района Максим Мейксин, мужчина работал доставщиком пиццы.

Сам автомобиль принадлежал предпринимателю и по условиям страховки, машиной может пользоваться неограниченное число человек.

В результате ДТП пострадали две женщины, обе в тяжелом состоянии с переломами были доставлены в больницу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что возле метро «Чернышевская» легковушка на скорости влетела в ограждение.