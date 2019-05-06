В филармонии Беглов поздравил блокадников и ветеранов с наступающим Днем Победы

Также действующий губернатор поздравил дирижера оркестра, заслуженного артиста России Александра Титова с юбилеем. Фото: https://www.gov.spb.ru
Также действующий губернатор поздравил дирижера оркестра, заслуженного артиста России Александра Титова с юбилеем. Фото: https://www.gov.spb.ru

В честь знаменательной даты в зале академической филармонии состоялся праздничный концерт, и прозвучала 7-я симфония Шостаковича.

Сегодня академический симфонический оркестр под управлением Александра Титова исполнил Симфонию № 7 «Ленинградскую» Дмитрия Шостаковича. На торжественном мероприятии побывал и временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает администрация Петербурга.

Также Смольный сообщает, что перед началом концерта зал почтил минутой молчания память павших воинов и жертв блокады.

Также действующий губернатор поздравил дирижера оркестра, заслуженного артиста России Александра Титова с 65-летием и вручил ему Знак отличия «За заслуги перед Санкт- Петербургом».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что более тысячи дружинников будут следить за порядком в Петербурге в День Победы.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
александр беглов ветераны филармония
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сын погибшей при прорыве трубы петербурженки до сих пор не получил компенсацию
После ДТП в вылетом в ограждение на Шпалерной госпитализировали пассажира
Следственный комитет завершил работу в Шереметьево
В Петербурге прошла акция «Памяти павших будьте достойны»
В филармонии Беглов поздравил блокадников и ветеранов с наступающим Днем Победы
Сбивший пешеходов на Фонтанке водитель Daewoo Matiz работал доставщиком пиццы
Ленинградцев ждут дождь, гроза и сильный ветер во вторник
Возле метро «Чернышевская» легковушка на скорости влетела в ограждение