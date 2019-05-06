Рыбак при попытке словить корюшку упал с дамбы и погиб

На место прибыли водолазы. Фото: https://pixabay.com
На место прибыли водолазы. Фото: https://pixabay.com

Мужчина до этого не выпивал и его гибель можно считать несчастным случаем.

Рыбаку, который упал накануне вечером с дамбы, было всего 32 года. Обычная рыбалка стала для молодого человека последней. Об этом сообщает Экстренный вызов Санкт-Петербург». Также свидетели пишут, что мужчина был трезв.

«Мужчина упал с дамбы в Финский залив. Говорят, был трезв», — сообщает в соцсети.

После падения была организована спасательная операция, через какое-то время его тело нашли спасатели.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сын погибшей при прорыве трубы петербурженки до сих пор не получил компенсацию.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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