Рыбак при попытке словить корюшку упал с дамбы и погиб

Мужчина до этого не выпивал и его гибель можно считать несчастным случаем.
Рыбаку, который упал накануне вечером с дамбы, было всего 32 года. Обычная рыбалка стала для молодого человека последней. Об этом сообщает Экстренный вызов Санкт-Петербург». Также свидетели пишут, что мужчина был трезв.
«Мужчина упал с дамбы в Финский залив. Говорят, был трезв», — сообщает в соцсети.
После падения была организована спасательная операция, через какое-то время его тело нашли спасатели.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сын погибшей при прорыве трубы петербурженки до сих пор не получил компенсацию.