Мужчина жестоко убил собственную кошку после отказа девушки пойти с ним на свидание

Трагично обернулся отказ именно для животного. Мужчина сбросил кошку с 8 этажа.

К сотрудникам правоохранительных органов обратилась девушка. Она сообщила, что познакомилась с мужчиной в интернете. Они назначили свидание, но на него она не смогла прийти. Тогда мужчина начал угрожать девушке. Сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников полиции.

После того, как девушка проигнорировала встречу, мужчина 35 лет начал ей угрожать, что расправится над животным. Угрозы перешли к реальным действиям, и обиженный злоумышленник выкинул собственную кошку с 8 этажа, а фотографию мертвого животного отправил в интернете новой знакомой.

Полицейские задержали подозреваемого. Отмечается, что он злоупотребляет спиртными напитками.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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