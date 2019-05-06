В Удельном парке мужчина приманивал голубей хлебом, а после забивал их камнями (видео)

Странное поведение свидетели происшествия сняли на видео.

Как пишут очевидцы события в социальной сети «ВКонтакте», мужчине на видео 60 лет. Пенсионер сидел на скамейке и ел бутерброд, а крошки от него кидал голубям.

В целом ничего необычного в поведении взрослого мужчины нет. Но в какой-то момент, сообщают очевидцы, он достает камень и кидает его в птицу.

«Как мы видим, мужчина сидит и кушает на скамеечке бутерброд. В какой-то момент, когда жертва подошла поближе, мужчина выхватывает камень и швыряет в голубя», — пишут очевидцы.

Как пишут петербуржцы после того, как мужчина заметил, что за ним следят, он скрылся в неизвестном направлении.

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Видео: https://vk.com/spb_today_unpublished