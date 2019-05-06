В Пушкинском районе во время реставрации церкви нашли ртуть

На объект нельзя будет приходить около четырех месяцев. Фото: Pixabay

На объект нельзя будет приходить около четырех месяцев. Фото: Pixabay

Нормы содержания паров в воздухе значительно превышены.

Об этом стало известно сегодня, шестого мая. Странная находка была сделана во время восстановления церкви святого мученика Иулиана Тарсийского. Рабочие сообщили обо всем в «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу» в три часа дня. Специалисты, прибывшие на место происшествия, провели первичные замеры и заявили, что нахождение в церкви небезопасно из-за превышения допустимой концентрации паров ртути. Семь рабочие и один охранник были немедленно выведены с объекта и отправлены на медицинское обследование.

После выяснилось, что храм не несет опасности для жителей Пушкинского района. На объект сейчас никого не пускают, все службы отменены.

Всю ртуть необходимо вывезти и утилизировать. На все работы может уйти до четырех месяцев, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе Комитета по природопользованию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге «управляшки» не вывозят из домов ртутьсодержащие отходы.