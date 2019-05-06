Обиженный бывший студент МГУ расписал стены заведения ругательствами и сломал руку охраннику

За агрессивное поведение студент и был отчислен. Фото: телеграм-канал «Протестный МГУ»

За агрессивное поведение студент и был отчислен. Фото: телеграм-канал «Протестный МГУ»

Все ругательства были обращены в адрес декана философского факультета МГУ Владимира Миронова.

На стенах МГУ сегодня появились надписи «дебил», «собачий сынок» и «ворун» (авторство сохранено) в адрес декана философского факультета МГУ Владимира Миронова. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Позже выяснилось, что таким образом декану решил отомстить отчисленный студент.

Им оказался гражданин Китая, который и был отчислен за хулиганское поведение. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Как прокомментировал сам Миронов ситуацию, подобное поведение и ранее было замечено за бывшим иностранным студентом. Еще во время учебы в вузе он напал на женщину-охраннику и сломал ней руку.

Также декан сказал, что теперь будет пристально следить за судьбой несостоявшегося выпускника.

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