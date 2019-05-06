Очередной «ребенок-маугли» найден в Москве

За агрессивное поведение студент и был отчислен. Фото: https://moscow.sledcom.ru

За агрессивное поведение студент и был отчислен. Фото: https://moscow.sledcom.ru

Следователи проверяют информацию после госпитализации 8-летнего ребенка в больницу.

У девочки врачи зафиксировали гематомы, укусы, гнойное поражение кожи и вшей. Об этом сообщают «РИА. Новости» со ссылкой на Следственный комитет по Москве.

Ранее девочку госпитализировали в одну из больниц столицы. Ребенок был неухоженный и запущенный.

По информации телеканала РЕН ТВ, девочку забрали органы опеки из семьи и направили в больницу.

По данному факту следственными органами ГСУ СК России организовано проведение доследственной проверки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербурженку и «детей-маугли» не будут разлучать.