Очередной «ребенок-маугли» найден в Москве

За агрессивное поведение студент и был отчислен. Фото: https://moscow.sledcom.ru
За агрессивное поведение студент и был отчислен. Фото: https://moscow.sledcom.ru

Следователи проверяют информацию после госпитализации 8-летнего ребенка в больницу.

У девочки врачи зафиксировали гематомы, укусы, гнойное поражение кожи и вшей. Об этом сообщают «РИА. Новости» со ссылкой на Следственный комитет по Москве.

Ранее девочку госпитализировали в одну из больниц столицы. Ребенок был неухоженный и запущенный.

По информации телеканала РЕН ТВ, девочку забрали органы опеки из семьи и направили в больницу.

По данному факту следственными органами ГСУ СК России организовано проведение доследственной проверки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербурженку и «детей-маугли» не будут разлучать.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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Очередной «ребенок-маугли» найден в Москве
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