Очередной «ребенок-маугли» найден в Москве

Следователи проверяют информацию после госпитализации 8-летнего ребенка в больницу.
У девочки врачи зафиксировали гематомы, укусы, гнойное поражение кожи и вшей. Об этом сообщают «РИА. Новости» со ссылкой на Следственный комитет по Москве.
Ранее девочку госпитализировали в одну из больниц столицы. Ребенок был неухоженный и запущенный.
По информации телеканала РЕН ТВ, девочку забрали органы опеки из семьи и направили в больницу.
По данному факту следственными органами ГСУ СК России организовано проведение доследственной проверки.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербурженку и «детей-маугли» не будут разлучать.