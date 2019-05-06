Самолет в Мексике попал в грозу и разбился. Все пассажиры и члены экипажа погибли

Самолет следовал из города Монтеррей после боксерского поединка с участием мексиканца Сауля Альвареса. Фото: https://pixabay.com

Самолет следовал из города Монтеррей после боксерского поединка с участием мексиканца Сауля Альвареса. Фото: https://pixabay.com

На борту находились 10 пассажиров и 3 члена экипажа.

Самолет не смог совершить экстренную посадку послде возникших неполадок и упал горной местности в муниципалитете Окампо в штате Коауила, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство безопасности региона.

Все, кто находился на борту самолета Bombardier Challenger 601, упавшего в штате Коауила на севере Мексики, погибли.

На сегодняшний день началось расследование дела. По предварительной версии, борт попал в грозу, после чего пилот попытался совершить экстренную посадку.

Самолет следовал из города Монтеррей после боксерского поединка с участием мексиканца Сауля Альвареса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что черный ящик сгоревшего в Шереметьево самолета оказался сильно поврежден.