«Россия» отменят вылеты на Шри-Ланку и Бали до июля текущего года

Авиакомпания после майских праздников прекращает регулярные рейсы из Москвы до Шри-Ланки и Бали.

О таком решении сообщает и АТОР, передают «РИА. Новости». Информация об отмене рейсов из российской столицы в Коломбо (Шри-Ланка) и Денпасар (Индонезия, остров Бали) следует из расписания на сайте авиаперевозчика.

Стоит отметить, что еще 5 мая пассажиры могли приобрести авиабилеты с вылетом в июле. Теперь для пассажиров доступна всего одна опция – возврат денежных средств. При этом некоторые пассажиры уже улетели на Шри-Ланку в конце апреля и должны вернуться в середине мая.

Авиакомпания сообщает, что готов вернуть деньги за перелёт, который не состоится и пассажиры могут воспользоваться другой авиакомпанией. Скорее всего, придется совершить доплату.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Ростуризм информирует россиян о том, как вести себя сейчас на Шри-Ланке.