В Ленобласти стартовал сезон ремонта дорог

В Ленинградской области начались усиленные работы по ремонту дорожного покрытия.

Дорожные службы планируют ликвидировать колейности, очистить обочины и кюветы, заменить асфальт и установить новые дорожные знаки в семи районах региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Ремонтные работы затронет участки следующих трасс: «Старая Ладога — Трусово», «Зеленогорск — Приморск — Выборг», «Сосновый Бор — Глобицы», «Ульяновка — Отрадное» и магистралями «Ручьи — Копорье» под Кингисеппом, ««Верево — Пудость» около Гатчины и «Извоз — Лемовжа».

Отмечается, что ремонт будет проводиться без ограничения автомобильного движения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Смольный выделит на ремонт дорог в Петербурге около 4 миллиардов рублей. Около одного миллиарда власти города планируют выделить на замену дорожного покрытия в восточной части Санкт-Петербурга.