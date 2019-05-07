В Ленобласти ужесточили правила аренды леса

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области ужесточил правила аренды леса.

Из-за большого количества договоров о разном использовании лесных угодий риски неплатежей возрастают с каждым годом. Со злостными неплательщиками комитет по природным ресурсам ранее расторгал договоры только через суд. Так за 2018 год было расторгнуто 14 договоров аренды.

В 2019 году Арбитражный суд позволил комитету совершать односторонний отказ и расторжения договоров. За первый квартал года уже расторгнуто 17 договоров и в ближайшее время ожидается решение по ещё 9 договорам.

Отмечается, что после расстрижения контрактов неплательщики попадают в реестр недобросовестных арендаторов. Там уже находится информация о 31 организации и 12-ти бывших арендаторов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Ленобласть получит федеральный грант на благоустройство.