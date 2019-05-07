Главный штаб Эрмитажа на три дня закроется для посетителей

Государственный Эрмитаж . Фото: Рixabay
Государственный Эрмитаж . Фото: Рixabay

Жители и гости Петербурга не смогут посетить в Главный штаб Государственного Эрмитажа три будних дня в середине мая.

15, 16 и 17 мая музей будет закрыт для посетителей в связи с проведением IX Петербургского Международного Юридического Форума. Об этом сообщает пресс-служба Эрмитажа.

— Приносим извинения за неудобства! — говорится в сообщении.

Напомним, что Юридический форум пройдёт в Петербурге с 14 по 18 мая. В нём будут принимать участие более 4,5 тысячи человек из 90 стран. В общей сложности запланировано больше 110 мероприятий.

Заниматься подготовкой к событию было поручено Министерству юстиций России. Поддержку в организации оказывало Министерству иностранных дел РФ, а также правительство Петербурга. За безопасностью прибывших гостей будет отвечать ФСБ, а порядок на улицах города обеспечат МВД и Росгвардия.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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