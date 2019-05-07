В Минздраве дали советы по борьбе с аллергией

Врачи считают, что стоит сменить климат, если это возможно.

В Минздраве РФ 7 мая рассказали, как бороться с аллергией и когда стоит ожидать ее пика в период пыления. Сейчас идет первый период — опыление деревьев. В июне-июле можно ждать реакции на опыление злаков, а в августе — сорняков.

Страдающим от аллергии в эти периоды предлагают принимать назальные стероиды и антигистаминные препараты. Если это возможно, то лучше вовсе сменить климат, считают в Минздраве РФ.

При этом в Минздраве напомнили о аллерген-специфической терапии, когда пациенту вводят все более крупные дозы аллергена и в итоге снижают эффект от контакта в природе с тем, что вызывает аллергию. Ее проводят круглый год.

В Санкт-Петербурге число аллергиков составляет около 21% от всего населения города.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Англии мальчик с аллергией умер, когда в него бросили сыром.