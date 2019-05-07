Пенсионерка отдала 100 тысяч, чтобы помочь “племяннику в беде”

Неизвестный позвонил и попросил о помощи — вскоре пришел мужчина и забрал деньги.

Пенсионерку в Красносельском районе Петербурга обманули — неизвестные похитили у женщины 100 тысяч рублей, сообщили Gazeta.sPb в МВД Санкт-Петербурга 7 мая.

Женщина обратилась в полицию 6 мая. По ее словам, ей позвонил мужчина по домашнему телефону и убедил ее, что он ее племянник. Он сказал, что попал в неприятности и ему нужны деньги. Через какое-то время к 81-летней пенсионерке пришел неизвестный и взял у нее 100 тысяч рублей, передают в МВД Петербурга. Сейчас в полиции Петербурга выясняют обстоятельства и готовят материалы для уголовного дела.

Это не первый подобный случай. Возможно, речь идет об отлаженной схеме: один из мошенников звонит, второй забирает деньги. Вероятно, мошенники выбирают жертву заранее. Примерно так действовали злоумышленники в ноябре, правда на севере Петербурга, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.