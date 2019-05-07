СМИ назвали ошибки пилотов сгоревшего самолета в Шереметьево

В катастрофе погиб 41 человек. Фото: СКР
В катастрофе погиб 41 человек. Фото: СКР

Огонь начал распространяться быстрее из-за открытого окна в кабине.

Пилоты самолета “Аэрофлота” могли сделать несколько ошибок, которые усугубили ситуацию на борту, сообщает РБК 7 мая.

Агентство выяснило, что боковое окно в кабине открыли — из-за воздушных потоков огонь начал распространялся быстрее. Кроме этого двигатель не выключили сразу после приземления.

После трагедии в Москве Росавиация начала проверку подготовки пилотов “Аэрофлота”. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В числе версий крушения рассматривают в том числе и погодные условия в воскресенье.

Самолет Sukhoi Superjet 100 вылетел из Шереметьево в Мурманск вечером 5 мая, но после 28 минут вернулся обратно. Пожар уничтожил хвостовую часть, погиб 41 человек из 78.

Сухой Суперджет 100 предназначен для перевозки 98 пассажиров. Его используют с 2011 года, сейчас произведено 186 единиц.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ошибка пилотов является приоритетной версией крушения.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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