Власти Петербурга в 1,5 раза увеличат число техники к зиме

На закупки уйдет до 3 млрд рублей из городского бюджета.

Власти Санкт-Петербурга готовятся к грядущей зиме — на сайте госзакупок появились контракты на закупку уборочной техники на сумму почти 3 млрд рублей 7 мая.

Автором аукциона стало предприятие “Центр”. Сейчас ГУДП разместило пять тендеров. Для грядущей зимы в Петербурге закупят еще 471 единицу техники, следует из данных на портале.

Два аукциона посвящены закупке комбинированных машин — они рассчитаны на 1,36 млрд рублей. Еще около 1,2 млрд уйдет на коммунальные машины с навесным оборудованием. 211 млн потратят на машины типа колесного трактора.

Этой зимой в Санкт-Петербурге работало свыше 1100 единиц техники — то есть ее количество хотят увеличить почти в 1,5 раза. Столько же на дорогах работало дворников, сообщали в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что уборка в Петербурге сейчас идет лучше всего.