Лучше всего Петербург убирают в Адмиралтейском, Калининском и Выборгском районах

За нарушения при уборке города Госжилинспекция выписала штрафы на 6,5 млн.

В Госжилинспекции оценили уборку Санкт-Петербурга за апрель. По итогам месячника по благоустройству выписаны штрафы на 6,5 млн рублей, сообщили в Госжилинспекции Петербурга 7 мая.

Инспекторы проверили 3522 домов и дворовых территорий. Нарушения нашли на каждом четвертом адресе — в 865 домах. Эти показатели близки к результатам, которые Госжилинспекция опубликовала в феврале — тогда инспектора, проверяя уборку снега во дворах, нашли нарушения на 1308 адресах из 4726 проверенных, о чем Gazeta.SPb сообщала в феврале. То есть нарушения находят в среднем на каждом третьем-четвертом объекте проверки в Санкт-Петербурге.

Лучше всего уборка прошла в Адмиралтейском районе Петербурга, Выборгском и Калининском районах Петербурга.