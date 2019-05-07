На обновление больницы Марии Магдалины направят 1 млрд рублей

Власти Санкт-Петербурга выделят на постройку нового корпуса детской городской больницы святой Марии Магдалины почти 1 миллиард рублей.

Новое подразделение должно открыться через 3 года, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы Автандила Микава.

По словам Микава, проект одобрен и прошел экспертизу, а строительство должно начаться уже в этом году. В ближайшие 2-3 лет новый корпус будет закончен. На данный момент речь идет о 700 миллионах рублей, но вероятно бюджет вырастет до 1 миллиарда рублей. Первая часть в 50 миллионов рублей уже выделена городским бюджетом.

Новый корпус будет пятиэтажным. В нем расположат отделения нефрологии, аллергологии, кардиологии и ревматологии — каждое по 40 коек.

Сегодня, 7 мая, в больнице был представлен новый кабинет лучевой диагностики, оборудованный современными технологиями. Технику закупали за счет средств территориального фона ОМС и потрачено на это было 23 миллиона рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что власти Петербурга в 1,5 раза увеличат число техники к зиме.