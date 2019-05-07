Храм в Новодевичьем монастыре планируют реставрировать за 200 млн

Храм Казанской иконы Божией Матери в Новодевичьем монастыре. Фото: вноводевичий.рф
Храм Казанской иконы Божией Матери в Новодевичьем монастыре. Фото: вноводевичий.рф

В Петербурге Храм Казанской иконы Божией Матери отреставрируют почти за 200 миллионов рублей.

В Воскресенском Новодевичьем монастыре или Храме Казанской иконы Божией Матери восстановят внутренние убранства и экстерьер, информация об этом появилась на сайте госзакупок. Согласно опубликованным документам, контракт обойдется в 199,5 млн рублей.

Подрядчику, который согласится работать в храме предстоит отреставрировать мраморный пол, колонны, люстры, живопись и облицовку в храме, починить лестницы, и многое другое.

Кроме этого подрядчика ждет множество инженерно-технической работы: установка противопожарной и охранной сигнализации, починка отопления и вентиляции и т.д.

Компанию, выполняющую госзаказ выберут 10 июня.

Напомним, монастырь построили по проекту великого архитектора Растрелли в 1748 году. Интересно, что в советские годы в храме функционировал НИИ электромашиностроения. И только в 1996 году храм начали возрождать.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Минкульт отреставрируют церковь на Васильевском острове за 300 млн рублей.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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