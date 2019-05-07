Храм в Новодевичьем монастыре планируют реставрировать за 200 млн

В Петербурге Храм Казанской иконы Божией Матери отреставрируют почти за 200 миллионов рублей.
В Воскресенском Новодевичьем монастыре или Храме Казанской иконы Божией Матери восстановят внутренние убранства и экстерьер, информация об этом появилась на сайте госзакупок. Согласно опубликованным документам, контракт обойдется в 199,5 млн рублей.
Подрядчику, который согласится работать в храме предстоит отреставрировать мраморный пол, колонны, люстры, живопись и облицовку в храме, починить лестницы, и многое другое.
Кроме этого подрядчика ждет множество инженерно-технической работы: установка противопожарной и охранной сигнализации, починка отопления и вентиляции и т.д.
Компанию, выполняющую госзаказ выберут 10 июня.
Напомним, монастырь построили по проекту великого архитектора Растрелли в 1748 году. Интересно, что в советские годы в храме функционировал НИИ электромашиностроения. И только в 1996 году храм начали возрождать.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Минкульт отреставрируют церковь на Васильевском острове за 300 млн рублей.