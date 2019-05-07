В Канаде в квартире обнаружили более 300 кошек. Их отдали в приют

Только 70 котов поместили в приют. Фото: Toronto Cat Rescue
Только 70 котов поместили в приют. Фото: Toronto Cat Rescue

У гражданина Канады в городе Торонто нашли более 300 кошек, которых он содержал в собственной квартире, сообщает CTV News.

После обнаружения такого огромного количества братьев наших меньших у жителя Торонто благотворительный фонд Toronto Cat Rescue принял решение поместить 70 особей в приют для бездомных животных. Там коты получат медицинскую помощь, из обработают от паразитов и отдадут в другие семьи.

Судьба, еще как минимум, 230 кошек неизвестна. Также ничего не сообщается о психическом состоянии мужчины, державшего столько животных в небольшом жилом помещении.

Кошки содержались в ужасных условиях – они были повсюду: комоды, шкафы, диваны, пол… Неизвестно, остались ли кошки, не помещенные в приют, в квартире у хозяина или их определили в другое место.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Адмиралтейском районе женщина выкинула из окна кошек.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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