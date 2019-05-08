Петербургские власти расширят статус блокадников

В Петербурге начнут присваивать статус жителя блокадного Ленинграда всем, кто родился и прожил в блокадном городе хотя бы один день.

С таким предложением выступил врио Губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании съезда Международной ассоциации общественных организаций блокадников, во вторник, 7 мая.

По словам действующего градоначальника, это будет правильным решением.

Пока предполагается, что статус «блокадника» будет выдаваться тем, кто в настоящее время живет в Петербурге. Они смогут пользоваться только льготами, которые предусмотрены на городском уровне.

«На федеральный бюджет мы в этом случае не рассчитываем, но все, что зависит от города, будет сделано», — отметил Беглов.

По данным комитета по социальной политике Петербурга, по состоянию на середину апреля 2019 года в городе проживают 78,3 тыс. жителей блокадного Ленинграда.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге хотят сохранить льготы для людей предпенсионного возраста.