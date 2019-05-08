СМИ опубликовали снимки квартиры, где жили ребенок и сотня крыс

Видно, что жилье сильно захламлено.

Фотографии появились в сети сегодня, восьмого мая. Обо всем стало известно после того, как в двухкомнатную квартиру нагрянули соцработники — увиденное повергло их в шок. Им пришлось забрать восьмилетнюю девочку, которая проживала там вместе со своей мамой. Семье приходилось делить квадратные метры с десятками грызунов.

На снимках, которые попали в СМИ благодаря Telegram-каналу телеканала 78.ру, заметно, что в квартире царит беспорядок. На полу валяются вещи, грязное постельное белье, тарелки и много чего еще. Кое-где виднеются экскременты крыс. Их, по заверению специалистов, около сотни голов.

Мама «девочки-маугли» пообещала, что готова сделать все, чтобы вернуть ребенка. Он намерены убраться и выгнать нежеланных гостей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербурженку и «детей-маугли» не будут разлучать.