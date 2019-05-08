Россиянам придется переплатить за шашлычный набор

Больше всего подорожало средство для розжига. Фото: Pixabay

Больше всего подорожало средство для розжига. Фото: Pixabay

Он подорожал на 16% всего лишь за год.

Об этом стало известно сегодня, восьмого мая. Средняя цена набора для шашлыка составляет 970 рублей, что на 16% больше, чем в 2018 году. Такими данными поделился фискальный оператор «Платформа ОФД», передает ТАСС. Для того, чтобы выяснить это, специалисты проанализировали чеки россиян в период с первого по пятое мая, когда граждане активней всего отправляются на природу, чтобы пожарить шашлыки.

Выяснилось, что мангалы стоят 420 рублей – почти на 20% дороже, чем в прошлом году. Подорожали также шампура – на 9 процентов, и средство для розжига – на 35%.

Дороже всего вылазка загород для приготовления шашлыка обойдется жителям Московской области и Москвы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что главный диетолог рассказала об опасности шашлыка.