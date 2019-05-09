На Красную площадь приехали Назарбаев, Путин и Медведев

Авиационную часть парада в Москве отменили из-за нелетной погоды.

На парад на Красной площади в Москве приехал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Его заметили на трибуне вместе с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым утром 9 мая.

В Москве отменили авиационную часть парада Победы из-за погоды — сегодня в столице 17 градусов тепла, но пасмурно. В Петербурге чуть прохладней, но зато ясно.

В параде на Красной площади участвуют 13,6 тысяч солдат и офицеров — в 3 раза больше, чем в Санкт-Петербурге. На площадь вывели 130 единиц техники.

Путин поздравил ветеранов с 75-летием со дня освобождения от фашистов Крыма и Севастополя.

Празднование Дня Победы идет и в других городах — в Екатеринбурге на него приехали байкеры: клуб “Черные ножи” проехал на мотоциклах 40-ых годов. На Чукотке в составе “Бессмертного полка” прошли более 6,6 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге начался парад.