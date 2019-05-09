На Дворцовой площади Петербурга начался парад ко Дню Победы

Колонну техники возглавит танк Т-34. Фото: ЗВО
Колонну техники возглавит танк Т-34. Фото: ЗВО

На площадь вышли 4,5 тысячи военных и 130 боевых машин.

На Дворцовой площади Петербурга начался торжественный парад по случаю дня Победы 9 мая — в городе празднуют 74 года со дня победы СССР над фашисткой Германией.

На площадь вышли свыше 4,5 тысяч военных и около 130 экземпляров военной техники. Колонну возглавляет главный танк Великой Отечественной войны Т-34. Петербуржцы увидят и танки Т-72, установки “Торнадо”, бронеавтомобили “Тайфун” и многое другое.

В параде — отдельно — примет участие и авиация: вертолеты Ми-8, Ми-26 и 28, истребители, разведчики и многоцелевые боевые самолеты.

Парад завершится концертом роты почетного караула ЗВО. После этого по Невскому проспекту проедут автомобили в стиле ретро — в них посадят ветеранов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге зажгли Ростральные колонны по случаю праздника.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
9 мая дворцовая площадь день победы парад
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