Актер «Игры престолов» заинтриговал фанатов сообщением о новом драконе

Один из главных актеров заключительного сезона популярного сериала «Игра престолов» опубликовал в своем Instagram загадочный пост.

Актер Йохан Филип Асбек, который играет в сериале роль Эурона Грейджоя, намекнул фанатам «Игры престолов» о возможном появлении нового дракона.

В подписи к фотографии он сказал: «Не могу дождаться пятой серии… там будет свет! И смерть… И стаканчики с кофе… печенье Орео? вы можете увидеть дракона… или двух… или ни одного».

Фанаты сложили количество оставшихся на данный момент драконов и пришли к выводу, что возможно в сериале появится ещё один. Многие считают, что у одного из драконов Дейенерис Таргариен есть потомство.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что iDrink предложил создателям «Игры престолов» показать их логотип за 10 миллионов долларов.