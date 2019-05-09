В Петербурге предложили установить памятник Хосе Хервасио Артигасу — основателю Уругвая

Брилев поделился своей идеей в соцсети. Фото: Википедия
Брилев поделился своей идеей в соцсети. Фото: Википедия

Известный теле-журналист Сергей Брилев выступил с идеей установить в Петербурге памятник уругвайскому политику Хосе Хервасио Артигасу.

Идея Брилева состояла в том, чтобы ответить благодарностью на установленный в Монтевидео памятник русскому путешественнику Фаддею Беллинсгаузену.

О своей инициативе установки бюста отца-основателя республики Уругвай дону Хосе Хервасио Артигасу Брилев рассказал в Facebook.

Памятник российскому исследователю и путешественнику был поставлен в 2016 году в столице Уругвая.

Известно, что появление бюста уругвайского лидера в Северной столице обсуждается уже с начала 2019 года. Власти Уругвая поддержали инициативу российского журналиста Брилева.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что КГИОП хочет лишать здания статуса памятника без экспертизы.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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